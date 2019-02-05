Ёрзает и смеётся. Обнародовано видео допроса Майкла Джексона по делу о педофилии

Король поп-музыки был опрошен по нескольким эпизодам сексуального насилия: о Джордане Чендлере, Бретте Барнсе и Маколее Калкине.

Британское издание Daily Mail опубликовало ранее не известное видео допроса короля поп-музыки Майкла Джексона по делу о педофилии. Как сообщается на сайте газеты, это единственная запись, которая касается этих обвинений.

Запись была сделана ещё 1 марта 1996 года в отеле Four Seasons в Нью-Йорке. Джексон, в частности, был опрошен по нескольким эпизодам сексуального насилия: о Джордане Чендлере, Бретте Барнсе и Маколее Калкине, известном своей ролью в фильме "Один дома", — все они часто бывали на знаменитом ранчо Neverland.

Можно заметить, что король поп-музыки ёрзает, хихикает и цитирует Библию в ходе допроса о приставаниях к несовершеннолетним.