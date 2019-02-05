Россиянка пыталась взять кредит в Сбербанке на покупку тротила

66-летняя россиянка пыталась оформить в Сбербанке кредит на покупку двух килограммов тротила. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В своей заявке она указала, что хочет получить 250 000 рублей наличными. Сбербанк же сообщил об инциденте в правоохранительные органы.

На место жительства женщины выехали полицейские, но соседи сообщили, что не видели её уже как больше чем год. Не исключено, что её кто-то решил подставить.