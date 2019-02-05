Из-за посещения Крыма. Насте Ивлеевой закрыли въезд на Украину на три года

Телеведущей Насте Ивлеевой запретили въезжать на Украину в течение трех лет. Как сообщает Госпогранслужба Незалежной, россиянку остановили в киевском аэропорту, когда она проходила пограничный контроль после рейса из Минска.

Утверждается, что Ивлеева нарушила украинский закон из-за "посещения Крыма". Из-за этого ей отказали в пересечении границы, а заодно запретили посещать Незалежную три года.

Стоит отметить, что ранее на Украину не пустили ее возлюбленного — рэпера Элджея.