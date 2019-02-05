Глушаков официально развёлся с женой

Футболист помимо алиментов должен будет выплачивать жене каждый месяц 100 тысяч рублей, пока их дочке не исполнится три года.

Никулинский районный суд официально расторг брак футболиста "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи. Процесс проходил в закрытом режиме, сообщил РИА "Новости" адвокат Дарьи Сергей Жорин.

— Суд взыскал с него алименты в размере одной трети всех доходов плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц на жену до достижения младшей дочерью трёхлетнего возраста, — пояснил Жорин.

Сторона Дарьи довольна решением суда, что думают представители защиты полузащитника, как и он сам, неизвестно.

В сентябре прошлого года Дарья застала мужа в сауне с неизвестной девушкой, после чего обе стороны выразили желание развестись из-за взаимных обвинений в измене.

Глушакова утверждала, что Денис избил её во время последней встречи. Были опубликованы аудиозаписи разговоров Глушакова с женой, в которых он обещал "стереть её в порошок". Пара была в браке с 2009 года, у них две дочки.