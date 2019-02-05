Сообщения о минировании 200 объектов в Москве и Подмосковье оказались ложными

Сообщения о "минировании" около 200 объектов в Москве и Московской области не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

— Полицейские и кинологи обследовали около 200 объектов в Москве и области после сообщений об угрозах взрывов. Ни одно сообщение подтверждено не было, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что данные о "минировании" сегодня получили около 110 объектов в Москве и более 70 — в Подмосковье. Среди них — школы, вузы, торговые центры, офисные здания, больницы и управы. Всего из-за анонимных угроз были эвакуированы более 55 тысяч человек.

Как сообщал Лайф, сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали с IP-адресов зарубежных стран, в том числе и Украины.