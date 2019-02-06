СМИ: Суд США отклонил иск экс-порноактрисы против бывшего юриста Трампа

Суд в США отклонил иск экс-порноактрисы Стефани Клиффорд против бывшего юриста американского лидера Дональда Трампа Майкла Коэна. Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что иск был отклонён из-за того, что Клиффорд не смогла представить суду достаточно доказательств клеветы со стороны юриста.

Напомним, в октябре прошлого года по тем же причинам суд отклонил аналогичный иск бывшей порноактрисы против Трампа. Ранее Коэн признался, что в ноябре 2016 года заплатил за молчание Клиффорд, у которой 12 лет назад была интимная связь с нынешним американским лидером.