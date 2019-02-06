Лукашевич прокомментировал планы Порошенко не пускать наблюдателей РФ на выборы

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Лукашевич прокомментировал планы Порошенко не пускать наблюдателей РФ на выборы

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Фото: © РИА Новости/Павел Пахоменко 

Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что планы Порошенко не пускать российских наблюдателей на президентские выборы в 2019 году противоречат обязательствам по ОБСЕ и международной деловой практике.

— Законодательная и исполнительная ветки власти идут рука об руку в нарушение своих международных обязательств. О какой Украине, идущей в Европу, можно в этом случае говорить? — приводит текст сообщения РИА "Новости".

Напомним, лидер Незалежной Пётр Порошенко сказал, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать в страну российских наблюдателей. Ещё до заявления президента соответствующий законопроект внесли в Верховную раду.

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