Лукашевич прокомментировал планы Порошенко не пускать наблюдателей РФ на выборы

Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что планы Порошенко не пускать российских наблюдателей на президентские выборы в 2019 году противоречат обязательствам по ОБСЕ и международной деловой практике.

— Законодательная и исполнительная ветки власти идут рука об руку в нарушение своих международных обязательств. О какой Украине, идущей в Европу, можно в этом случае говорить? — приводит текст сообщения РИА "Новости".

Напомним, лидер Незалежной Пётр Порошенко сказал, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать в страну российских наблюдателей. Ещё до заявления президента соответствующий законопроект внесли в Верховную раду.