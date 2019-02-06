Важна подошва. В "Роскачестве" рассказали, как выбрать идеальный утюг

По мнению специалистов, самыми удобными утюгами считаются те, на которых рядом с температурными режимами подписаны ткани.

Эксперты "Роскачества" совместно с международной ассоциацией потребительских товаров International Consumer Research and Testing (ICRT) намерены представить результаты исследования паровых утюгов. В преддверии проверки специалисты рассказали, как выбрать идеальный утюг. Рекомендации опубликованы на официальном сайте системы качества.

В первую очередь при выборе утюга нужно обратить внимание на его подошву, так как этот элемент напрямую влияет на качество и скорость глажки. По данным экспертов, сейчас на рынке представлены утюги из нержавеющей стали, алюминия, керамики, тефлона. Плюс алюминия, например, заключается в том, что утюг с такой подошвой будет лёгким в использовании, легко чиститься и быстро нагреваться. Минусы такого покрытия тоже есть — образование микроцарапин, которые приведут к проблемам с глажкой деликатных тканей.

По мнению экспертов, подошва из нержавеющей стали прочна и долговечна, а также неприхотлива в уходе. Такой материал обладает идеальным скольжением. Такие же характеристики есть и у керамики, но утюг с подошвой из такого материала будет дороже и более хрупким. В "Роскачестве" отмечают, что оптимальным выбором может стать тефлоновая подошва. Именно она убережёт одежду от пригорания.

Оптимальной мощностью является 1500 Вт, а утюги в диапазоне до 2000 Вт подойдут для разглаживания сильно мятых тканей. Для объёмных глажек эксперты рекомендуют приобретать прибор с мощностью более 2000 Вт — они нагреются быстро и разгладят любую складку.

Что касается пара, то тут специалисты рекомендуют обратить внимание на расположение отверстий. Крайне желательно, чтобы маленькие отверстия были по всему периметру подошвы, а крупные сосредотачивались у носика и задней части утюга.

Стоит также обратить внимание на комплектующие — мерный стаканчик и инструкции. Плюсом может быть и наличие насадки для деликатных тканей.

Самыми удобными утюгами считаются те, на которых рядом с температурными режимами подписаны ткани. Также в глажке поможет распределение на минимальный, средний и максимальный температурные режимы.