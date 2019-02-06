"Вся школа боится!" Завуч казанской школы пригрозила пустить учеников на колбасу

Учащиеся несколько раз ловили преподавателя на агрессии в свой адрес и публиковали видео в социальных сетях. После этого педагог решила обезопасить себя и перед уроками приказывала сдавать телефоны.

Родители учащихся казанской школы № 143 обратились в местную прокуратуру с жалобой на преподавателя математики, а по совместительству завуча учебного заведения. Как сообщает газета "Вечерняя Казань", к заявлению они прикрепили видео- и аудиозапись, где педагог, не выбирая выражений, кричит на учеников и унижает их.

По словам отца одного из учащихся, женщина уже попадалась на проявлении агрессии в отношении своих учеников. Одна из одиннадцатиклассниц даже записала на аудио её диалог и опубликовала в социальных сетях. После этого педагог решила себя обезопасить и перед уроком заставляла детей сдавать телефоны.

— У меня в этой школе учатся сын в седьмом классе и дочь в девятом. У дочери математику ведёт молодой неопытный учитель, который не может нормально объяснить предмет, поэтому дети учатся плохо. А Татьяна Ивановна из-за их плохой успеваемости к ним чуть ли не каждый день на уроки приходит и орёт, обзывает дебилами, говорит: "Я вас на колбасу пущу". Вся школа боится её! — рассказал Алмаз Галеев.

По данному факту прокуратура начала проверку, а глава регионального ведомства Илдус Нафиков поручил профильному отделу ведомства организовать проверку, во время которой специалисты выяснят все обстоятельства случившегося.

Между тем, как сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы Министерства образования и науки Республики Татарстан Алсу Мухаметову, проверку по данному факту проводит и ведомство.

— Министерство неоднократно указывало директорам на недопустимость нарушения педагогической этики, необходимость проведения целенаправленной работы с педагогическим коллективом о соблюдении корректных взаимоотношений учителей, обучающихся и их родителей, — сказала она.