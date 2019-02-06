В окружении цветов. Видео из ЦКБ, где прощаются с Децлом

Телеграм-канал Life Shot опубликовал видео из Центральной клинической больницы в Москве, где проходит церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким). На панихиду пришли сотни человек, которые хотят проводить музыканта в последний путь.

Гроб с телом рэпера открыт. Вокруг много цветов, которые принесли родные, близкие и фанаты музыканта.

После панихиды Децла похоронят на Пятницком кладбище, где покоится его бабушка по маминой линии.

Рэпер Децл умер на 36-м году жизни 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, смерть наступила от патологии сердца. Ранее его отец — Александр Толмацкий — заявил, что результаты экспертизы о причинах смерти станут известны только "через две недели".