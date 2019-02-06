Песков назвал провокацией новую волну "минирований" в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на новую волну "минирований", которую телефонные террористы устроили накануне днём в Московском регионе.

— Очевидно, что это провокация. Не буду говорить, откуда может происходить. Спецслужбы выполняют работу по выяснению тех, кто стоит за провокационными действиями, — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что спецслужбы реагировали на каждое сообщение о минировании.

Накануне сообщения о "минировании" получило около 110 объектов в Москве и более 70 — в Подмосковье. Среди них — школы, вузы, торговые центры, офисные здания, больницы и управы. Всего из-за анонимных угроз было эвакуировано более 55 тысяч человек. Добавим, что все сообщения были ложными.