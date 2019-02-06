Украина разрывает ещё одно соглашение с Россией

Киев решил разорвать ещё один договор с Россией. На этот раз речь идёт о соглашении об обмене с нашей страной правовой информацией. Это решение принял Кабмин Украины на сегодняшнем заседании.

— Соглашение остаётся в силе до истечения шести месяцев с даты, когда одна из сторон письменно уведомит другую сторону о своём намерении прекратить действие настоящего соглашения, — поясняется при этом в статье № 9 договора.

Этот документ предполагает двусторонний информационный обмен правовыми актами в сфере гражданского права, в трудоустройстве, соцстраховании, арбитражном процессе, науке, культуре, охране здоровья и во многих других областях.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Киев разорвал с Москвой 49 соглашений. Он добавил, что действие ещё почти 50 договоров также будет прекращено.