"Первоклашки съели". Ульяновских школьников накормили вафлями с червями

Пользователи соцсетей понадеялись, что это фейк. Однако подлинность снимков, к сожалению, была подтверждена в ходе проверки.

Скандал вокруг организации школьного и детского питания в российских регионах набирает обороты. На этот раз вопиющий случай был выявлен в Ульяновске. В соцсетях был опубликован пост о том, что ученикам местной гимназии в столовой раздали вафли с червями. Ниже мы покажем фото, поэтому вы, если не готовы это увидеть, прочитайте лучше инструкцию, как выбрать идеальный утюг.

Родительское сообщество, комментируя шокирующие снимки, не стеснялось эмоций.

— Завтра идём к директору и пишем заявление коллективное. Дорогие родители, присоединяйтесь, не оставляйте это безнаказанным. Я до сих пор в себя прийти не могу! Первоклашки все вафли съели, — возмутилась одна из мам в соцсетях.

Подлинности снимков, к сожалению, была подтверждена в ходе проверки. Министерство образования и науки Ульяновской области сообщило, что заведующая производством пищеблока столовой гимназии № 33, "допустившая грубое нарушение", уже уволена. Все ответственные лица пищеблока привлечены к дисциплинарной ответственности, а в адрес поставщика готовят претензию. Ситуация также находится на контроле у губернатора, а мэрия Ульяновска готовит обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Ранее в Сети появилось видео, на котором кузбасские подростки жалуются на еду в школьной столовой. На кадрах ученики показывают переваренные макароны, которые они размазывают по тарелке, а потом и вовсе намазывают на хлеб.

Директор школы заявила, что это видео — плохая шутка из-за неудачного воспитания детей.