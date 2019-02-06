BMW отзывает 28 тысяч автомобилей в России

Сотрудники российского представительства концерна проинформируют владельцев машин, которые подлежат проверке.

Официальный представитель BMW в России компания "БМВ Русланд Трейдинг" отзывает 28 631 автомобиль из-за возможных проблем с радиатором.

— Отзыву подлежат 19 919 автомобилей серий F84, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, F16, F22, F25, F26, F34, реализованных c 2011 года по 2015 год, и 8712 машин серий F10, F15, F21, F22, F25, F26, F30, F32, F33, F34, F36, реализованных с 2014 года по 2016 год, — говорится в сообщении.

Как отмечается, негерметичность радиатора системы рециркуляции отработавших газов может привести к возгоранию осевшей сажи и масла, а также к обгоранию системы выпуска.

В сообщении говорится, что российское представительство BMW проинформирует владельцев машин, которые подлежат проверке. Все профилактические работы будут проводиться бесплатно для владельцев.

Ранее компания BMW показала "заряженный" кроссовер X3M.