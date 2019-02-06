Путин пожелал бизнесменам не стремиться стать "самыми богатыми на кладбище"

По словам главы государства, в погоне за прибылью не следует забывать о самом главном – о самореализации.

Российский лидер Владимир Путин дал несколько советов на будущее победителям национальной премии "Немалый бизнес". Встреча проходила в представительском кабинете Кремля. В беседе с предпринимателями глава государства отметил, что российские инженеры — лучшие в мире.

Действительно, тысячи людей, которые заявились, это уже говорит о том, что молодых предпринимателей становится всё больше и больше сказал Путин

Глава государства отметил, что в конкурсе приняли участие 32 тысячи предпринимателей, десятки тысяч ещё не дозрели до участия в подобных мероприятиях, но могут проявить себя в последующие годы. Путин также выразил уверенность, что после того, как будут обнародованы результаты конкурса, желающих принять в нём участие прибавится.

Президент, обращаясь к победителям, обратил внимание на значение, которое молодые люди придают названию своих компаний.

— Конечно, как пароход назовёшь, так он и пойдёт, что называется, но всё-таки самое главное — это содержание, энергия, талант, — подчеркнул глава государства. — Сочетание этих факторов... социальное содержание очень важно.

Как отметил руководитель страны, бизнес основан на извлечении прибыли, но "это постоянное извлечение прибыли перестаёт быть интересным". В этой связи Путин отметил, что основной целью бизнеса является не сама прибыль, а то, что она даёт возможность дальнейшего развития.

— Быть самым богатым парнем на кладбище — это не самая весёлая история, — сказал Путин, посоветовав уделять больше внимания социальному содержанию. — Самореализация в жизни — это вообще самое важное, самое основное, самое главное, то, что приносит удовлетворение от жизни.

Как заявила в беседе с Лайфом политтехнолог Алёна Август, для того чтобы рискнуть начать своё дело, иногда даже самым талантливым и предприимчивым не хватает решимости сделать первый шаг, поэтому история эмоциональной и информационной поддержки предпринимательских идей не менее важна, чем льготы по кредитам и субсидии.

— Премия "Немалый бизнес" как раз одна из таких вдохновляющих и мотивирующих историй. Меня лично зацепила фраза президента о "самом богатом парне на кладбище" — и правда, суть предпринимательства не только в гонке за прибылью. В общем тренде вернуть человеку человеческое и бизнес становится всё более социально ответственным, и важнее не столько история "купи-продай", сколько "придумай-сделай", это подтвердили и кейсы победителей, — сказала она.