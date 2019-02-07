"Российская пропаганда". В Госдепе оценили опасность системы "Посейдон"

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"Российская пропаганда". В Госдепе оценили опасность системы "Посейдон"

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Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон оценила потенциальные способности беспилотного подводного аппарата "Посейдон" словами о "российской пропаганде".

— Я не особо доверяю российской пропаганде, но полностью уверена в американских военных, — передаёт слова Томпсон РИА "Новости".

Напомним, ранее Лайф сообщал, что российский ядерный подводный беспилотник "Посейдон" сможет самостоятельно обходить систему защиты потенциального противника.

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