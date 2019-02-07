Спасатели извлекли тело из обломков самолёта, на котором летел игрок "Кардиффа"

Спасатели извлекли тело из обломков самолёта, в котором находились аргентинский футболист клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала и пилот. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что личность погибшего ещё не установлена.

Напомним, самолёт, на борту которого находились Сала и пилот, пропал с радаров 22 января в районе Нормандских островов, когда футболист летел в расположение своей новой команды — "Кардифф Сити".

В начале февраля спасатели нашли пропавший самолёт на дне Ла-Манша. Позже среди обломков было обнаружено неопознанное тело.