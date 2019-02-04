Спасатели нашли одно тело на месте крушения самолёта с игроком "Кардиффа"

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Спасатели нашли одно тело на месте крушения самолёта с игроком "Кардиффа"

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Фото: © Twitter/EmilianoSala1

Ранее СМИ сообщили, что на дне Ла-Манша был обнаружен исчезнувший самолёт, на борту которого находились футболист "Кардиффа" Эмилиано Сала и пилот. Следом компания Би-би-си со ссылкой на Отдел по расследованию авиационных происшествий сообщила, что спасатели обнаружили тело на месте найденных обломков самолёта. Правда, опознать его пока не смоги.

Напомним, что трагедия произошла в конце января. Самолёт с аргентинским футболистом "Кардиффа" исчез с радаров над Ла-Маншем.

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