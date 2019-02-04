На дне Ла-Манша нашли пропавший самолёт с футболистом "Кардиффа"

Читайте также

На дне Ла-Манша нашли пропавший самолёт с футболистом "Кардиффа"

3661

Фото © Twitter/I'm From My Dad Gene. I Can Wear My Dad Jeans

Поисковое судно обнаружило над Ла-Маншем самолёт, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщил Sky News.

Как ранее писал Лайф, самолёт с футболистом Эмилиано Салой, которого 20 января "Кардифф Сити" приобрёл у клуба "Нант" за рекордные €20,5 млн, пропал с экранов радаров 22 января 2019 года. По данным СМИ, незадолго до этого он запрашивал экстренную посадку.

Сообщалось также, что во время полёта игрок британского клуба "Кардифф Сити" отправил другу аудиосообщение, в котором высказал опасения за свою жизнь. Он говорил, что самолёт "сейчас развалится на кусочки".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×