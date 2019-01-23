"Самолёт сейчас развалится". Пропавший футболист "Кардиффа" боялся лететь

Новоиспечённый игрок британского футбольного клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала во время полёта отправил аудиосообщение другу, в котором признался, что боится за свою жизнь из-за плохого состояния самолёта. Позже стало известно о пропаже борта с радаров.

— Я на борту самолёта, который, как кажется, сейчас развалится на кусочки, и я отправляюсь в Кардифф. Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, отправят ли они кого-то искать меня, потому что они не найдут, вы уже знаете. Как же мне страшно, — приводит его слова газета Clarín.

По информации издания, отец футболиста подтвердил, что на записи голос его сына.

Ранее Лайф сообщал, что самолёт с футболистом Эмилиано Салой, которого 20 января "Кардифф Сити" приобрёл у клуба "Нант" за рекордные €20,5 млн, пропал с экранов радаров. По данным СМИ, незадолго до этого он запрашивал экстренную посадку. Полиция острова Гернси сообщила о приостановке поисков самолёта до утра.