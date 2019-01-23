Поиски самолёта с футболистом "Кардифф Сити" приостановлены

Операция по поиску пропавшего самолёта, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, недавно перешедший в "Кардифф Сити", приостановлены, сообщает пресс-служба полиции острова Гернси.

— Поисково-спасательные работы были приостановлены, так как солнце уже зашло. Текущий план — возобновить его на рассвете завтра, — говорится в сообщении.

Полицейские рассказали, что в ходе 15-часового поиска им удалось обнаружить несколько плавучих объектов, однако их принадлежность к пропавшему самолёту не подтверждается. Кроме того, по словам полицейских, если самолёт действительно сел на воду, шансы выжить "на этом этапе" у его пассажиров крайне малы.

Ранее Лайф сообщал, что самолёт с футболистом Эмилиано Сала, которого 20 января "Кардифф Сити" приобрёл у клуба "Нанта" за рекордные € 20,5 млн, пропал с экранов радара. По данным СМИ, незадолго до этого он запрашивал экстренную посадку.