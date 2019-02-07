Болтон обсудил "пагубное российское влияние" с главой МИД Венгрии

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Болтон обсудил "пагубное российское влияние" с главой МИД Венгрии

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Джон Болтон. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что провёл встречу с министром иностранных дел Петером Сийярто.

— Обсудили сотрудничество в области обороны, диверсификацию энергетики, противостояние пагубному российскому влиянию и сохранение нашей железной поддержки НАТО, — написал Болтон в "Твиттере".

Напомним, ранее Болтон обсудил с главой МИД Украины Павлом Климкиным предстоящие президентские выборы в Незалежной и "российское вмешательство".

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