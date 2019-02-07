Зелёный змий. Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин

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Зелёный змий. Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин

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Вероника Скворцова. Фото: ©РИА Новости/Александр Натрускин

По словам министра здравоохранения, наметилась тенденция к снижению смертности от горячительного благодаря уменьшению объёма суррогатной продукции.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала алкоголь основной причиной смертности мужчин в стране. Такое заявление она сделала в эфире радиостанции "Вести FM".

— 70% (смертей мужчин) — это алкоголь, ассоциированная смертность, причём не только острая, — сказала она.

Скворцова отметила, что данная статистика охватывает также и "накопительную алкогольную смертность" — от осложнений, вызванных злоупотреблением спиртным. Она добавила, что в России наметилась тенденция к снижению смертности из-за уменьшения объёмов контрафактной продукции.

Как писал ранее Лайф, учёные российского медико-генетического центра Genotek обнаружили у россиян ген алкоголизма.

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