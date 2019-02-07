Ульяновских суворовцев могли заразить эхинококкозом собаки

Комиссия МО РФ по расследованию причин вспышки болезни исключила версию заражения через продукты в столовой.

Источником эхинококкоза в Ульяновском суворовском училище могли быть инфицированные собаки, сообщают "Известия" со ссылкой на начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрия Тришкина.

Он заявил, что комиссия ведомства по расследованию причин вспышки болезни исключила версию заражения через продукты в столовой. Тришкин отметил, что на сегодня эхинококкоз не выявлен ни у одного сотрудника столовой.

Комиссия сделала вывод, что суворовцы заразились от собак, так как именно эти животные являются главными переносчиками эхинококков, а яйца и личинки могли попасть на шерсть животных, если те находились на заражённой территории.

Впрочем, источник "Известий" в училище не стал исключать, что массовое заражение могло произойти из-за некачественного питания. Кроме того, по его информации, черви в лёгких найдены уже у 31 воспитанника, хотя официально в МО РФ подтверждают только 26 заболевших.

Ранее Лайф сообщал, что при прохождении флюорографии почти у 30 курсантов Суворовского училища в Ульяновске нашли патологию лёгких. Оказалось, что причиной стали паразиты. По словам врача, молодые люди могли заразиться двумя способами, связанными с нечистоплотностью.

СК возбудил дело по факту ЧП.