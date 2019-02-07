Путин назвал регионы, в которых появятся новые научно-исследовательские центры

Читайте также

Путин назвал регионы, в которых появятся новые научно-исследовательские центры

19

Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Сергей Мамонтов

В ближайшее время в России будет запущен процесс создания научно-образовательных центров и исследовательских центров мирового уровня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий молодым учёным.

Все наши общенациональные проекты требуют мощной научной подпитки, в том числе реализации задачи пространственного развития России, формирования новых механизмов экономического, научного, технологического роста на всей её огромной территории

президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, в первую очередь они появятся в тех российских регионах, в которых наука и её достижения имеют особенную востребованность для социально-экономического развития. Путин отметил, что речь идёт в том числе о Сибири и Дальнем Востоке.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×