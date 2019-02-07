Рада приняла закон о запрете россиянам быть наблюдателями на украинских выборах

Верховная рада приняла закон, который запрещает россиянам быть наблюдателями на украинских выборах. Этот документ поддержали 232 нардепа при минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке говорится, что из-за российских наблюдателей якобы могут произойти информационные атаки "путём искажения фактов" избирательного процесса. Этот документ запрещает россиянам быть наблюдателями также от международных организаций и других иностранных государств.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что отдаст приказ не пускать российских наблюдателей на выборы главы государства, которые намечены на 31 марта. В Москве отмечали, что из-за этого закона у России появятся все основания не признавать выборы в Незалежной.