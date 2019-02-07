Убийства и грязный воздух. Названы самые опасные страны для российских туристов

В исследовании учитывались сообщения МИД России, а также личный опыт путешественников.

Бразилия названа самой опасной для российских туристов страной, сообщают специалисты Aviasales.

Эксперты сервиса проанализировали сообщения министерства иностранных дел о происшествиях за границей, статистику Российского союза туриндустрии и личный опыт путешественников, принявших участие в исследовании.

Выяснилось, что небезопасно туристы чувствуют себя в Бразилии. Россияне пожаловались на "криминал, фавелы, бездомных и наркоманов" в стране.

Одна из опрошенных рассказала, что "в Рио на пляже Ипанема определённые личности из фавел сдергивают золотые цепочки, а в нацпарке Игуасу живущие у водопада носухи шарятся в рюкзаках". В начале года МИД предостерёг россиян от поездок в Бразилию. Сообщалось о вирусной лихорадке, социальных протестах и прорыве дамбы.

На втором месте оказалась Турция. В союзе туриндустрии сообщили, то за 2018 год там погибли 19 туристов из России. Путешественники пожаловались на кражи в отелях и агрессивных людей. Есть даже история о водителе, вёзшем автостопщиков, которые после бутылки водки начали стрелять в окно.

Третье место заняла Индия. Туристы пожаловались на грязный воздух и антисанитарию в отелях. Из-за этого одна туристка подхватила инфекционное заболевание.

По сообщениям МИДа, в Индонезии только в январе случилось несколько землетрясений, цунами, торнадо, наводнений, а также произошла очередная вспышка лихорадки денге. Помимо этого, туристы не раз жаловались на кражи и взломы дверей в гостиницах.

Топ-5 замыкает Франция. Туристы опасаются уличных протестов и беспорядков. К тому же МИД предупреждал об обильных снегопадах и штормовой погоде.

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