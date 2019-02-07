Голодные игры. Киевские пенсионеры устроили битву за просрочку у супермаркета

Пенсионеры в Киеве устроили борьбу за просрочку сети одного из супермаркетов, которую выбросили на помойку. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
Инцидент, как утверждается, произошёл в районе Виноградарь украинской столицы. На опубликованных кадрах видно, как пенсионеры, толкая друг друга, расхватывают просрочку.
— Каждый выживает как может, — говорится в подписи к видео.
Как сообщалось ранее, на Украине около 14 миллионов человек — почти 34% жителей — живут на сумму меньше фактического прожиточного минимума.
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