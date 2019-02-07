Голодные игры. Киевские пенсионеры устроили битву за просрочку у супермаркета

По последним данным, на Украине около 14 миллионов человек живут на сумму меньше фактического прожиточного минимума.

Пенсионеры в Киеве устроили борьбу за просрочку сети одного из супермаркетов, которую выбросили на помойку. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Инцидент, как утверждается, произошёл в районе Виноградарь украинской столицы. На опубликованных кадрах видно, как пенсионеры, толкая друг друга, расхватывают просрочку.

— Каждый выживает как может, — говорится в подписи к видео.

Как сообщалось ранее, на Украине около 14 миллионов человек — почти 34% жителей — живут на сумму меньше фактического прожиточного минимума.