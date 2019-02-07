NASA: Новый туалет в американский сегмент МКС доставят через год

Новый туалет в модуле Tranquility, находящемся в американском сегменте Международной космической станции, появится в начале 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Сейчас на МКС два туалета российского производства. Один из них был установлен в американском сегменте. Покупка у российских производителей обошлась американскому космическому агентству в 19 миллионов долларов.
Отмечается, что необходимость замены туалета вызвана недавней аварией. Первого февраля после отключения астронавтами подачи воды в модуль Tranquility вылилось около 10 литров жидкости и команде пришлось устранять аварию всеми имеющимися на станции полотенцами.
Как ранее сообщал Лайф, отечественная еда пользуется успехом на МКС и россияне часто делятся своими запасами с европейскими коллегами.
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