NASA: Новый туалет в американский сегмент МКС доставят через год

Отмечается, что ранее в модуле с санузлом произошла авария и космонавтам из США пришлось убирать почти десять литров жидкости полотенцами.

Новый туалет в модуле Tranquility, находящемся в американском сегменте Международной космической станции, появится в начале 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сейчас на МКС два туалета российского производства. Один из них был установлен в американском сегменте. Покупка у российских производителей обошлась американскому космическому агентству в 19 миллионов долларов.

Отмечается, что необходимость замены туалета вызвана недавней аварией. Первого февраля после отключения астронавтами подачи воды в модуль Tranquility вылилось около 10 литров жидкости и команде пришлось устранять аварию всеми имеющимися на станции полотенцами.

Как ранее сообщал Лайф, отечественная еда пользуется успехом на МКС и россияне часто делятся своими запасами с европейскими коллегами.