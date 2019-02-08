Зеленский обратился в полицию с жалобой на преследования

Министерство внутренних дел Украины заявило о начале досудебного расследования по заявлению кандидата в президенты Владимира Зеленского о слежке за ним. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни" после того, как Зеленский сообщил о нескольких случаях слежки.

— 7 февраля 2018 года один из кандидатов в президенты Украины обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в г. Одесса на фестивале "Лига смеха", проходившем с 30 января по 4 февраля 2019 года. Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев, — отметили в заявлении МВД Украины, опубликованном в Facebook.

Как сообщал Лайф, ранее в полицию с такими же жалобами обратились лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко и экс-министр обороны Анатолий Гриценко.