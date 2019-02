Бузова мимо. Лазарев представит Россию на Евровидении

В число претендентов на участие в конкурсе ряд СМИ относил и телеведущую Ольгу Бузову, однако эта кандидатура вызвала недоумение у музыкальных критиков.

На конкурсе Евровидение-2019 Россию будет представлять популярный певец Сергей Лазарев, сообщает РИА "Новости".

Напомним, международный конкурс пройдёт под девизом "Позволь себе мечтать" в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Ранее Лайф писал, что в СМИ появилась информация об участии в Евровидении именно Сергея Лазарева. Однако представители певца сохраняли интригу до последнего, не подтверждая и не опровергая слухи.

Также в число претендентов на выступление от России на Евровидении некоторые порталы относили и Ольгу Бузову, но эта кандидатура вызвала недоумение у музыкальных критиков .

Лазарев уже имеет опыт участия в Евровидении — в 2016 году исполнитель с композицией You Are the Only One занял итоговое третье место.