"Счастливой старости". Чубайс прокомментировал освобождение Квачкова

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс пожелал "счастливой старости" бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову.

— Журналисты засыпают вопросами, что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке — восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости, — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Как ранее писал Лайф, 7 февраля суд освободил Квачкова от наказания за экстремизм в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи Уголовного кодекса РФ.

Напомним, в 2005 году Квачкову предъявили обвинение в покушении на нынешнего главу "Роснано" Анатолия Чубайса. Через три года он был оправдан, но вскоре его арестовали по делу о подготовке вооружённого мятежа.

В 2013 году отставной полковник ГРУ был приговорён к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Позже Верховный суд РФ сократил срок заключения до восьми лет.