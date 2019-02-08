Российские наблюдатели поедут на украинские выборы вопреки запрету Киева

Закон о недопуске граждан РФ к мониторингу на голосовании 31 марта 7 февраля приняла Рада.

Россиянки Кристина Богданова и Елизавета Борисова намерены 11 февраля отправиться в Киев в качестве наблюдателей на президентских выборах на Украине по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в МИД РФ.

По словам собеседника издания, выбор кандидатур вряд ли случаен. Ограничение на въезд в страну, введённое с декабря 2018 года, распространяется на российских мужчин в возрасте 16–60 лет, поэтому по данному критерию Богданова и Борисова проходят. Также обе женщины — сотрудницы неправительственных организаций. Как отметил представитель МИДа, допуск их на выборы будет тестом как для украинских властей, так и для БДИПЧ.

Ранее Верховная рада приняла закон, который запрещает россиянам быть наблюдателями на украинских выборах 31 марта 2019 года. Сенатор Владимир Джабаров предупредил Киев о негативных последствиях этого закона.