США не планируют размещать крылатые ракеты в Европе

В Госдепе отметили, что дальнейшие решения Вашингтона будут приниматься с учётом консультаций с союзниками.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что размещение крылатых ракет в Европе не входит в планы Вашингтона.

— Этого нет в планах... Последующие меры будут разрабатываться с учётом консультаций с партнёрами и союзниками. Пентагон взял на себя в этом инициативу и чётко определил дальнейшие шаги, — сказала она в интервью телеканалу PBS.

Однако она не дала чёткого ответа на вопрос касательно планов США начать испытания новой крылатой ракеты наземного базирования спустя полгода после выхода из ДРСМД. Томпсон отметила, что она "никогда не будет рассказывать" о следующих действиях Соединённых Штатов в этом вопросе.

Напомним, 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение ДРСМД и начал процедуру выхода из него. Вашингтон обвиняет Россию в нарушении договора. Москва эти обвинения отрицает.