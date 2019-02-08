Путин обратится с Посланием Федеральному собранию в феврале

Конкретная дата пока неизвестна. В прошлом году глава государства выступал с посланием 1 марта.

Президент РФ Владимир Путин обратится с Посланием Федеральному собранию в этом месяце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, который знаком с ходом подготовки этого события.

— Послание будет уже в этом месяце, — приводит агентство его слова.

Ранее в Кремле сообщали, что Владимир Путин готовится к посланию. Также над обращением главы государства работают подразделения Администрации президента РФ и в министерствах и ведомствах. Напомним, что в прошлом году Владимир Путин выступал с посланием 1 марта.

Послание президента — это ежегодное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В нём руководитель страны даёт оценку положения дел в стране и определяет основные направления политики на перспективу. Это обязанность президента, закреплённая в Конституции РФ.