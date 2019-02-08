Путин поддержал идею главы BP о встрече с британскими бизнесменами

Встреча президента РФ Владимира Путина с исполнительным директором компании "ВР" Робертом Дадли была обстоятельной и содержательной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Владимир Путин дал положительную оценку компании и сообщил, что BP пользовалась и будет и дальше пользоваться поддержкой российских властей. Такой подход релевантен и в отношении других иностранных инвесторов, — сказал Песков.

Он отметил, что Дадли предложил Путину провести круглый стол с участием бизнесменов из Британии, работающих в России, а также самого президента России.

— Путин поддержал идею и обещал это сделать. По всей видимости, потребуется время, чтобы работу организовать. Но президент выразил готовность встретиться с британскими бизнесменами, — отметил Песков.

Напомним, накануне Дадли поблагодарил Путина за неизменное внимание и поддержку работы компании.