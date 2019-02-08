На Украине зарегистрировали 44 кандидата в президенты

Это рекорд для страны. К примеру, в прошлый раз, пять лет назад, было 23 кандидата.

ЦИК Украины завершила процесс регистрации кандидатов в президенты. Право избираться на главный пост в стране получили 44 человека.

— Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты, — приводит ТАСС комментарий избиркома.

Таким образом, отбор прошли почти половина тех, кто подал документы в ЦИК Украины. Отмечается, что это новый рекорд для страны. Так, в 2014 году было 23 кандидата.

Напомним, среди претендентов на пост президента — нынешний глава государства Пётр Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский. Именно они лидируют в рейтингах популярности, причём в обратном порядке.

Выборы назначены на 31 марта. Киев отказался принять российских наблюдателей от ОБСЕ.