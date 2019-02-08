Из соображений безопасности. Россия не направит наблюдателей на Украину

В МИД РФ отметили, что Киев показал "полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами".

Российские наблюдатели не будут представлены в делегации ОБСЕ, которая будет работать на выборах президента этой страны. Об этом заявили в МИД РФ. Так в ведомстве прокомментировали получение БДИПЧ ОБСЕ уведомления МИД Украины об отказе в аккредитации гражданам РФ в составе миссии.

— Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур. Тем самым причинен значительный урон имиджу БДИПЧ, которое позиционирует себя в качестве блюстителей "золотого стандарта" принципов электорального мониторинга, — отметили в МИД РФ.

Там считают, что Киев "вытер ноги" об стандарты ОБСЕ, показав ,"полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами".

— В этих условиях российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления на Украину, — добавили в МИД РФ.

Москва призвала западные страны дать оценку таким действиям украинских властей.

Напомним, что ранее в ОБСЕ также осудили Украину за недопуск российских наблюдателей.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта. Окончательный список кандидатов ещё не определён. Документы в ЦИК подали почти 90 человек.