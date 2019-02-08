Тимошенко потребовала от Порошенко снять с выборов её однофамильца

По её мнению, таким образом действующий президент хочет забрать часть голосов в её поддержку.

Лидер партии "Батькивщина" кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко потребовала от действующего главы государства снять с выборов её однофамильца — депутата Юрия Тимошенко.

В эфире телеканала "1+1" она обратилась к Порошенко с просьбой "вспомнить о чести" и "убрать этого Тимошенко" из списка кандидатов в президенты Украины.

По её мнению, депутат был зарегистрирован для того, что "мошенническим унизительным способом" забрать часть голосов в её поддержку. Она обратилась к Порошенко с просьбой провести выборы честно и перестать заниматься различного рода манипуляциями.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Всего было зарегистрировано 44 кандидата.