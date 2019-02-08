Во Львове Зеленский чуть было не подрался с ветеранами АТО

Группа ветеранов АТО устроила акцию протеста против Зеленского возле львовского дворца культуры, где должен был состояться концерт его творческой группы "Квартал 95".

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский вступил в перепалку, которая чуть было не закончилась дракой с ветеранами АТО возле Дворца культуры во Львове.

Как сообщает телеканал "112 Украина", группа протестующих, состоящих из ветеранов АТО, перекрыла Зеленскому вход во Дворец культуры, где должно было пройти выступление творческой студии Зеленского "Квартал 95". Толпа окружила кандидата в президенты и вела разговор с ним на повышенных тонах.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Помимо Зеленского в списке кандидатов действующий глава государства Пётр Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко и ещё 41 человек. При этом Зеленский возглавляет президентский рейтинг.