Путин наградил Грефа орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил главу Сбербанка Германа Грефа орденом "За заслуги перед Отечеством II степени". Подписан соответствующий указ.

— За значительный вклад в развитие и укрепление банковской системы, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" Грефа Германа Оскаровича... — написано в документе, который размещён на портале правовых актов.

Напомним, сегодня главе Сбербанка исполнилось 55 лет. Он является также обладателем орденов Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвёртой степеней, орденом Почёта, медалью Столыпина второй степени.

В интервью, опубликованном сегодня, Греф рассказал об ожиданиях на 2019 год и признался, что не приходится ждать "ничего оптимистичного".