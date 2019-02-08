Украинские радикалы забросали консульство РФ в Харькове яйцами и зелёнкой

Таким образом они хотели сорвать якобы запланированную на 8 февраля встречу дипломатов с "пророссийскими организациями".

В Харькове украинские радикалы забросали яйцами и зелёнкой здание российского консульства. Об этом сообщает телеканал "UA Харьков".

По данным телеканала, в акции приняли участие около 100 человек. Некоторые из них пришли на акцию с плакатами "Оккупанты, возвращайтесь домой".

Этой акцией радикалы хотели сорвать якобы запланированную встречу дипломатов с "пророссийскими организациями". Однако в консульстве информацию о каких-либо встречах на этот день опровергли.

Отметим, что радикалы в последние годы периодически совершают подобные вылазки против российских учреждений. Так, почти ровно год назад было совершено нападение на здание Россотрудничества в Киеве. Тогда поведение агрессивно настроенных "активистов" осудил даже Европейский союз.