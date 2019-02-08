СК проводит проверку после конфликта в самарской колонии

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СК проводит проверку после конфликта в самарской колонии

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Фото: © Следственный комитет РФ

Следователи проводят доследственную проверку после конфликта осуждённых в исправительной колонии № 5 города Самары.

— Производится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия и его причины, — говорится в сообщении СУ СК по Самарской области.

Напомним, ранее в ИК № 5 во время ужина произошёл конфликт между заключёнными, после которого они подожгли постельные принадлежности. В результате незначительные травмы получили 15 человек. Сейчас колония работает в штатном режиме.

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