"Русский Тимберлейк". Рудковская оценила шансы Лазарева победить на Евровидении

Известный продюсер Яна Рудковская заявила, что российский певец Дмитрий Лазарев является главным фаворитом предстоящего конкурса Евровидение–2019. Об этом сообщает РИА "Новости".

— В Израиле очень любят Серёжу. Конечно, это совершенно другая страна, у которой мы не под санкциями, и страна, где очень любят русскую музыку. Я уверена, что приём будет супер и Серёжа приедет главным фаворитом, — сказала она.

Помимо этого она назвала Лазарева "русским Джастином Тимберлейком", отметила его высокую профессиональность как артиста и одобрила его решение ехать на конкурс во второй раз, заявив, что у Сергея в действительности мало конкурентов в его "весовой" категории.

Ранее сообщалось, что на конкурсе Евровидение-2019 Россию будет представлять популярный певец Сергей Лазарев.