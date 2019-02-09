США напомнили, что выступают против газопроводов из России

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, "Турецкий поток" — прокладку двух веток, которые будут снабжать топливом Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.

В США напомнили, что продолжают решительно выступать против строительства газопровода "Северный поток — 2" и второй ветки "Турецкого потока". Так в Госдепе прокомментировали достижение в Евросоюзе договорённости по вопросу "Северного потока — 2".

— Эти проекты представляют геостратегическую угрозу для энергетического сектора Европы и её национальной безопасности, а также могут нанести ущерб экономической и стратегической безопасности Украины, — цитирует представителя Госдепартамента ТАСС.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Евросоюзе достигли договорённости по вопросу поправок в Газовую директиву ЕС, а также реализации проекта "Северный поток — 2". Кроме того, ранее Меркель уже заявляла, что трубопровод не сделает Европу зависимой от газа из РФ.