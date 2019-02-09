Гуайдо не исключил применения военной силы против Мадуро

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом страны, заявил, что допускает возможность иностранной интервенции для свержения действующего режима. Об этом сообщает Wall Street Journal.

— Необходимо оказать достаточное давление, чтобы заставить его (Мадуро) уйти. Военная операция может оказаться наиболее эффективной формой давления, но это не совсем то, на что мы надеемся и рассчитываем, — сказал он.

Он также пояснил свои слова тем, что считает нынешнего президента Николаса Мадуро диктатором, который никогда не отдаст власть добровольно. Особенно после того, как он подчинил своим интересам конституцию и "правит с помощью запугиваний и обещаний".

В конце интервью он ещё раз упомянул сказанные ранее Дональдом Трампом слова о том, что пока в отношении Венесуэлы рассматриваются все возможные варианты действий, однако подчеркнул, что предпочёл бы мирный сценарий развития событий.