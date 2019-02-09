На Новой Земле объявили режим ЧС из-за нашествия белых медведей

Этой зимой белые медведи всё чаще выходят на территорию населённых пунктов архипелага.

Муниципальная комиссия ГО "Новая Земля" ввела на архипелаге режим ЧС из-за нашествия белых медведей. Информацию приводит "Интерфакс". Так, например, на территории посёлка Белушья Губа постоянно находятся от шести до десяти особей.

— С декабря 2018 года по февраль 2019-го наблюдается большое скопление белых медведей вокруг населённых пунктов. В районе поселка Белушья Губа отмечено наличие 52 белых медведей, заходящих на территорию населённого пункта. Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных: нападение на людей, проникновение в жилые и служебные помещения, — сказано в докладе заместителя главы администрации МО ГО "Новая Земля" Александра Минаева.

С требованием обеспечить безопасность к властям обращаются жители и целые коллективы детских садов и школ. Чтобы преградить выход диких животных к людям, установлены дополнительные заграждения, а военнослужащих и работников доставляют на место службы и работы организованно, на транспортных средствах.

Власти заявляют, что медведи привыкли к автомобилям, а также светошумовым сигналам и уже убегают неохотно. Росприроднадзор отказал в выдаче разрешения на отстрел особей.

В ноябре прошлого года Лайф рассказывал, что на Чукотке медведи с детёнышами практически взяли в осаду село. Оказалось, что населённый пункт возвели на миграционном пути животных.