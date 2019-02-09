"Сервис падает ежегодно!" Пассажир British Airways устроил скандал из-за булочки

Несмотря на то что Эндрю Хедж имел золотой статус в бонусной программе British Airways, он заявил, что со стопроцентной вероятностью больше не воспользуется услугами авиаперевозчика.

Пассажир British Airways, который потратил на авиабилет из Лондона в Майами 1200 фунтов стерлингов, устроил скандал из-за булочки в завтраке, который ему подали во время полёта. Эндрю Хедж поклялся никогда больше не пользоваться услугами авиакомпании, сообщает The Sun.

Сухую булочку с неравномерным слоем сливочного сыра бизнесмен и путешественник назвал просто "позорной", она занимала большую часть его завтрака. Помимо булочки, мужчине выдали обезжиренный йогурт и батончик из хлопьев крахмала.

Мужчина не жаловался компании напрямую и не писал гневные посты в социальных сетях, а рассказал о своём опыте в комментариях к посту некой семейной пары. Людям, заплатившим 2000 фунтов стерлингов за трансатлантический перелёт, на завтрак выдали по одному батончику, круассану и по порции хлопьев.

Пресс-секретарь British Airways сообщил, что авиакомпания извинилась перед пассажирами за "стандарты, оказавшиеся ниже их ожиданий", а также пообещал, что с начала февраля на бортах будет обновлено питание.

Ранее Лайф рассказывал, что российская авиакомпания "Аэрофлот" аннулировала карту участника программы "Аэрофлот Бонус" блогеру Александру Соколовскому за негативные высказывания в адрес авиаперевозчика. Работники "Аэрофлота" посчитали себя оскорблёнными словами блогера и подали на него в суд.