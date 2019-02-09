Пытались штурмовать управление полиции. В Киеве задержали около 40 человек

Возбуждено три уголовных дела по статьям "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство".

В Киеве задержано порядка 40 человек, которые попытались штурмовать управление полиции. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

— Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими, — отмечается в сообщении.

Как писал Лайф, сегодня в украинской столице перед выступлением кандидата в президенты Юлии Тимошенко задержали неизвестных с зелёнкой, газовыми баллончиками, ножами и пистолетом. Как выяснилось, после того как их отпустили, им на помощь прибыли неизвестные, которые и устроили новую потасовку. Они и были задержаны.

По факту произошедшего возбуждено три уголовных дела по статьям "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство".