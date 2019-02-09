Российский военный самолёт-локатор А-100 совершил первый полёт

Первый полёт в рамках программы предварительных испытаний совершил новый самолёт дальнего радиолокационного дозора А-100, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
А-100 создан на базе тяжёлого транспортного самолета Ил-76 МД-90 А в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения.
Военные заявляют, что самолёт превосходит любые отечественные и иностранные аналоги.
— На самолёте применён цифровой навигационный комплекс и цифровая система управления со "стеклянной" кабиной пилотов, новый двухдиапазонный локатор с фазированной антенной решёткой производства концерна "Вега", — сообщают в Минобороны.
Комплекс А-100 полностью отвечает заложенным в ТТЗ характеристикам, имеет повышенную боевую устойчивость в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия и позволит оперативно наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.
А-100 является комплексом нового поколения. В декабре прошлого года Лайф рассказывал, что ВКС России получили модернизированный летающий радар А-50У, также созданный на базе Ил-76.
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